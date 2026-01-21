صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ،آسٹریلیا نے جاپان کو ہرادیا

بنگلادیش اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کے سبب کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوگیا

ونڈ ہوک(سپورٹس ڈیسک)انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے جاپان کو 8 وکٹ سے ہرادیا جبکہ بنگلادیش اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کے سبب کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوگیا۔ونڈ ہوک میں کھیلے گئے میچ میں جاپان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹ پر 201 رنز بنائے ۔ ہیوگو ٹینی کیلے نے 79 رنز کی اننگز کھیلی، نہار پامر نے 33رنز بنائے ، نیڈن کورے نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔جواب میں آسٹریلیا نے ہدف 30ویں اوور میں حاصل کرلیا، ول میلا یوک نے 55 گیندوں پر 102رنز کی اننگز کھیلی جبکہ نتیش سیموئیل نے 60 رنز سکور کیے ۔بلاوائیو میں نیوزی لینڈ اور بنگلادیش کا میچ بارش کی نذر ہوگیا۔میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ میں 10 اوورز میں 1 وکٹ پر 51 رنز بنائے تھے کہ میدان کو بارش نے آ لیا، جس کے بعد میچ شروع نہ ہوسکا۔

 

