صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :منکی پاکس کا خطرہ سنگین ہوگیا، 4نئے مریض رپورٹ

  • پاکستان
لاہور :منکی پاکس کا خطرہ سنگین ہوگیا، 4نئے مریض رپورٹ

چاروں مریض میو ہسپتال میں رپورٹ ہوئے ،لیب ٹیسٹ میں مرض کی تصدیق آئسولیشن وارڈ قائم ، مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہیں:پروفیسر ہارون

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )لاہور میں منکی پاکس کا خطرہ سنگین، 24 گھنٹے کے دوران4نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لاہور منکی پاکس کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے ، گزشتہ روز 4 نئے مریضوں کی تصدیق ہوگئی ،چاروں میو ہسپتال سے رپورٹ ہوئے  ہیں،30 سالہ سلطانہ ارم، 25 سالہ حمزہ ،33 سالہ نعمان اور 18سالہ انس منکی پاکس میں مبتلا پائے گئے ہیں ، لیب ٹیسٹ میں مرض کی تصدیق ہوگئی ۔ سی ای او میو ہسپتال پروفیسر ہارون حامد کا کہنا ہے کہ میو ہسپتال میں منکی پاکس کے مریضوں کیلئے آئسولیشن وارڈ قائم ہے ، تمام مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہیں ،تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بسم اللہ پڑھ کر رشوت لینے کی ویڈیو وائرل، کانسٹیبل گرفتار،نوکری سے برطرف

نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار

گجرات:12فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

ڈسکہ :وار داتوں میں لاکھوں روپے ،سامان سے محروم

ہیڈبمبانوالہ :سسرالیوں کے تشدد سے بہو شدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak