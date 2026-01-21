آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو0.4فیصد کم کردی :آئندہ مالی سال بہتری کا امکان
شرح نمو 3.6 فیصد سے کم کر کے 3.2 فیصد کر دی گئی ، آئندہ مالی سال 4.1فیصد تک پہنچ سکتی،عالمی مالیاتی فنڈ رواں سال معاشی شرح نمو 4 فیصد کے قریب پہنچ سکتی،اسکا انحصار دوسری سہ ماہی کے ڈیٹا پر ہوگا ،وزار ت خزانہ
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کا تخمینہ لگایا ہے ۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی موجودہ مالی سال 2026 کیلئے مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو کا تخمینہ کم کرتے ہوئے 3.6 فیصد سے کم کر کے 3.2 فیصد کر دیا ۔ آئی ایم ایف کیمطابق یہ کمی ملکی معیشت میں موجود مستقل ساختی کمزوریوں کی عکاس ہے جو تاحال معاشی افق پر اثر انداز ہو رہی ہیں، آئی ایم ایف نے پیشنگوئی کی ہے کہ اگلے مالی سال 2027 میں پاکستان کی جی ڈی پی شرح نمو بہتر ہو کر 4.1 فیصد تک پہنچ سکتی ہے ۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی تازہ رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں دئیے گئے تخمینے کے مقابلے میں پاکستان کی معاشی شرح نمو میں 0.4 فیصد کمی کی گئی۔ اس طرح مالی سال 2026 کے لیے شرح نمو 3.2 فیصد مقرر کی گئی ہے ۔
دوسری جانب آئی ایم ایف نے بھارت کی جی ڈی پی شرحِ نمو میں 0.2 فیصد اضافہ کرتے ہوئے مالی سال 2026 کے لیے 6.4 فیصد برقرار رکھی ہے ۔قومی اقتصادی کونسل نے تاحال سرکاری طور پر شرحِ نمو میں کمی کی منظوری نہیں دی۔ وزارت خزانہ کا خیال ہے کہ موجودہ مالی سال میں مجموعی معاشی شرح نمو 4 فیصد کے قریب پہنچ سکتی ہے تاہم اس حتمی اندازے کا انحصار دوسری سہ ماہی کے اعداد و شمار پر ہوگا ۔ آئی ایم ایف رپورٹ کیمطابق عالمی سطح پر مہنگائی میں کمی کی توقع ظاہر کی گئی ہے تاہم امریکا میں مہنگائی کے ہدف تک واپسی قدرے سست روی سے ہونے کا امکان ہے ۔ آئی ایم ایف نے پالیسی سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ مالی ذخائر بحال کریں، قیمتوں اور مالی استحکام کو یقینی بنائیں، غیر یقینی صورتحال میں کمی لائیں اور پائیدار ترقی کے لیے ساختی اصلاحات نافذ کریں۔