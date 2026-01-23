صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کپس کالج کے سی ای او عابد وزیر خان کو اغوا کر لیا گیا

  • پاکستان
کپس کالج کے سی ای او عابد وزیر خان کو اغوا کر لیا گیا

آفس جاتے ہوئے اغوا کیا گیا،خاتون جنرل منیجر سے فون لائن پر تھے آخری گفتگو ہم نے سنی، جلد بازیاب کر لیں گے ،ڈی آئی جی آپریشنز

لاہور(دنیا نیوز)صوبائی دارالحکومت کے علاقے جوہر ٹاؤن سے کپس کالج کے سی ای او عابد وزیر خان کو اغوا کر لیا گیا۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق عابد وزیر خان کو آفس سے جاتے ہوئے راستے میں روک کر اغوا کیا گیا، عابد وزیر خان اغوا کے وقت خاتون جنرل منیجر کے ساتھ فون لائن پر تھے ۔خاتون نے نامعلوم شخص کی آواز سنی، نامعلوم شخص نے مغوی کو کہا کہ تم نے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے ۔پولیس حکام کے مطابق اغوا کا مقدمہ تھانہ جوہر ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ، کیس اغوا برائے تاوان کا لگ رہا ہے ۔ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اغوا برائے تاوان والا معاملہ نہیں ہے ، اب تک اغوا برائے تاوان کی کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ سی سی ڈی اور لاہور پولیس مل کر کام کر رہی ہیں، امید ہے بہت جلد عابد وزیر خان کا پتا چل جائے گا۔انہوں نے کہا عابد وزیرخان کی جو آخری گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے سنی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہری سڑکوں پرلٹتے رہے ،لاکھوں روپے ،فونز،گاڑیاں غائب

حسن ابدال:ملزم کی 2 بچوں، ساس ، سسر کو قتل کر کے خودکشی

کراچی:پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، 6 افغان ڈکیت ہلاک

گرین ٹاؤن: 18سالہ نوجوان کی گلے میں پھنداڈال کرخودکشی

ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنانیوالاملزم گرفتار

شادی کا جھانسہ دیکر چھیڑچھاڑپرمقدمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak