صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی قوم اپنی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیگی ، مہران مواحد

  • پاکستان
ایرانی قوم اپنی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیگی ، مہران مواحد

مکمل تصادم ہولناک ہوگا ، امریکا اور اسکے اتحادی اسرائیل کیلئے شدید تر ہوگا جوہری طاقت بننا چاہتے تو بہت پہلے بن جاتے ،قونصل جنرل کی دنیا نیوز سے گفتگو

 لاہور(نامہ نگار خصوصی)ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد نے امریکی جارحانہ عزائم کے خلاف ایرانی قوم کے جذبہ کو اصل طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی اپنی بقاء و  سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی امریکا کی جارحیت یا جارحانہ عزائم سے مرغوب ہوں گے ۔ ایران جوہری طاقت بننا چاہتا تو بہت پہلے بن سکتا تھا لیکن ہمارا انحصار میزائل سسٹم پر ہے اور ہمارا یہ پروگرام ہماری سلامتی کو یقینی بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔

وہ گزشتہ روز قونصل آفس میں دنیا نیوز سے بات چیت کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ امریکا نے ایران پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسے بھرپور ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک مکمل تصادم ہولناک ہوگا اور  امریکا اور اس کے اتحادی اسرائیل کیلئے شدید تر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی عسکری طاقت کا لوہا منوایا ہے اور آج پاکستان کے پاس ایسی لیڈر شپ ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی ملی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی ،49فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 800 روپے سستا

کانسٹانٹا بندرگاہ اہم میری ٹائم گیٹ وے بن سکتی ، رومانیہ

نان لیدر فٹ ویئر کی تیاری کیلئے پاک چین معاہدے کی منظوری

موبی لنک نے آئی ایس او کی جدید عالمی سرٹیفکیشن حاصل کرلی

پاک قطرجنرل تکافل کے آئی پی او کی21گنازائد سبسکرپشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak