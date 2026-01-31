صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی سالمیت کیلئے سیاسی اتحاد برقرار

  • پاکستان
ملکی سالمیت کیلئے سیاسی اتحاد برقرار

لاہور (سپیشل رپورٹر) سابق وزیر اعظم، پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ سیاسی اتحاد ملکی سالمیت کیلئے ضروری تھا اور ضرورت کے مطابق یہ اتحاد برقرار رہے گا۔

پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت پنجاب کی پاور پالیٹکس سے نکالا گیا،پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ مضبوط ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں پارٹی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز پارٹی لاہور کے جوہر ٹائون آفس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ راجہ پرویز اشرف کا لاہور پہنچنے پرپیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر، مجید غوری، چودھری ریاض، عامر نصیر بٹ ودیگر رہنمائوں نے شاندار استقبال کیا۔اس موقع پر تقریب بدمزگی کا شکار ہوگئی جب جوہر ٹائون آفس میں کارکنوں کی آپس میں دھکم پیل اور گالم گلوچ شروع ہوگئی بعد ازاں پیپلزپارٹی کے رہنماؤں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران میں 800مظاہرین کی پھانسیاں رکوائی ہیں :ٹرمپ

اقوام متحدہ دیوالیہ ہونے کے قریب :انتونیو گوتریس

ناروے :شاہی خاندان کی 120سالہ تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل

اسرائیلی فوج کا غزہ میں 71 ہزار فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اعتراف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak