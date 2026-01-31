وزیراعظم سے صدر آذربائیجان کے خصوصی نمائندے کی ملاقات،خط حوالے کیا
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر الہام علیو ف کے خصوصی نمائندے خلف خلفوف نے ملاقات کی۔
وزیراعظم نے آذربائیجان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے صدر الہام علیو ف کی دانشمندانہ قیادت کی تعریف کی جس نے آذربائیجان کا عالمی پروفائل بلند کیا۔ وزیراعظم نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ دونوں فریق پاکستان میں آذربائیجان کی طرف سے 2 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ وزیراعظم نے صدر علیو ف کو جلد از جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے علاقائی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے مشترکہ مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان باقاعدگی سے اور قریبی رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔نمائندے نے صدر علیو ف کا ایک خط وزیر اعظم کے حوالے کیا جس میں آذربائیجان کی طرف سے اسلام آباد میں اس ماہ کے شروع میں افتتاح کیے گئے آسان خدمت مرکز کے قیام کے لیے فراہم کردہ تعاون پر وزیر اعظم کے تعریفی پیغام کو تسلیم کیا گیا ہے ۔