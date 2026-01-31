صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جج افضل مجوکہ کے فیصلے سے متنازع پیراگراف حذف

  • پاکستان
جج افضل مجوکہ کے فیصلے سے متنازع پیراگراف حذف

ایمان مزاری کیس کے فیصلے میں ایران سمیت 4 ممالک کا ذکر کتابت کی غلطی قرار

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج افضل مجوکہ کی عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کیخلاف متنازع  ٹویٹس کیس کی سزا کے فیصلہ میں ایران سمیت 4 ممالک کا ذکر کتابت کی غلطی قرار دیتے ہوئے متنازع پیرا گراف حذف کرنے کا حکم جاری کردیا۔عدالت نے استغاثہ کی درخواست پر جاری تحریری فیصلہ میں کہاہے کہ سزاکے فیصلہ میں پیرا نمبر 36 میں موجود غلطی کی درستی کے لیے استغاثہ نے درخواست دائر کی،غلطی سے چار ممالک کے نام فیصلہ میں لکھے گئے ،سٹینوگرافر نے اپنے تحریری جواب میں بتایا کہ یہ جملہ دیگر چند جملوں کے ساتھ فیصلے کی تصحیح کے دوران حذف کر دیا گیا تھا،سٹینوگرافر کے مطابق جملہ حتمی پرنٹ کے وقت غلطی سے دوبارہ فیصلے میں شامل ہو گیا،سٹینوگرافر کی غلطی میں بدنیتی شامل نہیں تھی،موجودہ مقدمے میں مذکورہ جملے کی کوئی قانونی حیثیت یا فریقین کے حقوق کے تعین سے کوئی تعلق نہیں بنتا،561 اے کے تحت عدالت اختیارات استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ پر موجود واضح غلطی کی درستی کر سکتی ہے ، فیصلہ میں عدالت نے جملے کو حذف کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست کو مرکزی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کی بھی ہدایت کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا،ملزم کا اپنی ہی وانٹڈ پوسٹر پر پولیس کو جواب

ایپ سٹورز میں فحش تصاویر بنانیوالی پوشیدہ ایپس کا انکشاف

ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں میں موت کا خطرہ 3 گنا زیادہ

کائنات کے ابتدا ئی مراحل کی نئی معلومات جاری ہو گئیں

سکول کے دوستوں کی آواز سن کر بچہ کوما سے باہر نکل آیا

شادی پرفوٹوگرافر پول میں گر گیا،شوٹ جاری رکھا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak