جج افضل مجوکہ کے فیصلے سے متنازع پیراگراف حذف
ایمان مزاری کیس کے فیصلے میں ایران سمیت 4 ممالک کا ذکر کتابت کی غلطی قرار
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج افضل مجوکہ کی عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کیخلاف متنازع ٹویٹس کیس کی سزا کے فیصلہ میں ایران سمیت 4 ممالک کا ذکر کتابت کی غلطی قرار دیتے ہوئے متنازع پیرا گراف حذف کرنے کا حکم جاری کردیا۔عدالت نے استغاثہ کی درخواست پر جاری تحریری فیصلہ میں کہاہے کہ سزاکے فیصلہ میں پیرا نمبر 36 میں موجود غلطی کی درستی کے لیے استغاثہ نے درخواست دائر کی،غلطی سے چار ممالک کے نام فیصلہ میں لکھے گئے ،سٹینوگرافر نے اپنے تحریری جواب میں بتایا کہ یہ جملہ دیگر چند جملوں کے ساتھ فیصلے کی تصحیح کے دوران حذف کر دیا گیا تھا،سٹینوگرافر کے مطابق جملہ حتمی پرنٹ کے وقت غلطی سے دوبارہ فیصلے میں شامل ہو گیا،سٹینوگرافر کی غلطی میں بدنیتی شامل نہیں تھی،موجودہ مقدمے میں مذکورہ جملے کی کوئی قانونی حیثیت یا فریقین کے حقوق کے تعین سے کوئی تعلق نہیں بنتا،561 اے کے تحت عدالت اختیارات استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ پر موجود واضح غلطی کی درستی کر سکتی ہے ، فیصلہ میں عدالت نے جملے کو حذف کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست کو مرکزی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کی بھی ہدایت کردی۔