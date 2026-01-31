صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حق مہرمیں لکھی چیزوں کی ادائیگی شوہرپرلازم :چیف جسٹس

  • پاکستان
حق مہرمیں لکھی چیزوں کی ادائیگی شوہرپرلازم :چیف جسٹس

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے جہیز اور حق مہر سے متعلق مختلف درخواستیں خارج کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ نکاح نامے میں درج حق مہر کی ادائیگی شوہر پرلازم ہے ۔

 چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ شادی ایک قانونی معاہدہ ہے جس کی شرائط پوری کرنا ضروری ہے ۔چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جہیز اورحق مہر سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی، چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ حق مہر میں جو چیزیں یا مقدار لکھی گئی ہو، شوہر اس کی ادائیگی کا پابند ہے کیونکہ عورت کے ساتھ شادی نکاح نامے کے تحت ایک معاہدہ ہے جس میں ادائیگی لازم ہوتی ہے ۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ حق مہر میں چالیس تولہ بہت زیادہ ہے اور وہ بیس تولہ ادا کرنے کو تیار ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تھوڑا اور دے دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور بیگم کو مطمئن کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے ۔ چیف جسٹس نے مزید کہا عدالت ایسے گھریلو اور باہمی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے جہیز اورحق مہر سے متعلق تمام درخواستیں خارج کر دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak