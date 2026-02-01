صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان مہاجرین کو 3 روز میں اکوڑہ خٹک کیمپ خالی کرنے کی وارننگ

  • پاکستان
افغان مہاجرین کو 3 روز میں اکوڑہ خٹک کیمپ خالی کرنے کی وارننگ

نوشہرہ (نمائندہ دنیا) افغان مہاجر کیمپ شنہ ونہ اکوڑہ خٹک سے ضلعی انتظامیہ نے بارہ افراد کو گرفتار کرلیا۔

اس دوران افغان مہاجرین کے مشران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اعجاز اکبر اور ڈی ایس پی اکوڑہ خٹک جواد خان میں مذاکرات ہوئے جس میں افغانوں کو 3دن میں مہاجر کیمپ خالی کرنے کی آخری وارننگ دی گئی اور گرفتار مہاجرین کو مشران کی یقین دہانی پر رہا کردیا گیا ۔ فیصلہ کے مطابق مہاجرین خود ٹرانسپورٹ کا انتظام کرینگے ، ضلعی انتظامیہ طورخم تک کرایہ ادا کریگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کوالٹی کاٹن کے بھاؤ میں بہتری کا عنصر غالب رہا

چاندی 2 ہزار، سونا ساڑھے 25 ہزار روپے تولہ سستا

تانبے کی برآمدات بڑھ کر 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak