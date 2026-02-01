صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ملازمین کے خصوصی بچوں کے وظائف میں دوگنا اضافہ منظور

  • پاکستان
پولیس ملازمین کے خصوصی بچوں کے وظائف میں دوگنا اضافہ منظور

لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کے سپیشل بچوں کے علاج، دیکھ بھال اور معاونت کے ماہانہ وظائف میں دوگنا اضافے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پولیس ملازمین کے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کا ماہانہ وظیفہ 15 ہزار روپے سے بڑھا کر 30 ہزار روپے کر دیا گیا ہے ۔ اسی طرح سیریبل پالسی میں مبتلا بچوں کا وظیفہ 10 ہزار سے بڑھا کر 20 ہزار روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے ۔آٹزم کا شکار پولیس ملازمین کے بچوں کو بھی پہلی مرتبہ ماہانہ 10 ہزار روپے وظیفہ دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکی شہری صحتمند بننے کیلئے ایک سال کیلئے کمرے میں بند

بچے کی والدہ کی قبر پر سوتے ہوئے تصویر نے دل دہلادیئے

چین:بلاگر نے سِم کارڈز سے بھاری مالیت کا سونا اکٹھا کر لیا

تحفے میں ملے ٹکٹ نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے

پانی میں نمک دل کی صحت متاثر کر سکتا :تحقیق

سرد موسم کے باعث آرٹیمس ٹو مشن کی آزمائش مؤخر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak