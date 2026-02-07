عمران خان کی آنکھ کی بینائی متاثر،رپورٹ جاری،اہل خانہ کو بھی موصول
بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن سے آگاہ کیا گیا،مریض سے رضامندی لی گئی ،دائیں آنکھ کا کامیاب طبی علاج کیا گیا، رپورٹ 9 مئی ،بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی ضمانتوں میں توسیع ،آئندہ سماعت پر بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت
راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار ، اپنے نامہ نگار سے ، مانیٹرنگ ڈیسک ،دنیا نیوز)پمز ہسپتال اسلام آباد نے عمران خان کی آنکھ کے معائنے کی تازہ میڈیکل رپورٹ جاری کردی ، جس میں بتایا گیا ہے کہ ماہرین نے دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی تشخیص کی ۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کی جانب سے جاری بانی پی ٹی آئی کی طبی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 74 سالہ عمران خان نے دائیں آنکھ میں نظر کی کمی کی شکایت کی اور پمز اسلام آباد کے سینئر اور مستند ماہر امراض چشم نے اڈیالہ جیل میں آنکھوں کا مکمل معائنہ کیا۔رپورٹ کے مطابق علاج کے لیے پمز منتقل کیا گیا، ہسپتال میں عمران خان کو دوا کے انجیکشن کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کیا گیا۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ علاج سے قبل مریض سے رضامندی لی گئی اور عمران خان کی دائیں آنکھ کا کامیاب طبی علاج کیا گیا۔پمز کی انتظامیہ نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے تفصیلی میڈیکل رپورٹ اڈیالہ جیل حکام کو بھجوا دی۔
طبی عمل تقریباً 20 منٹ میں کامیابی سے مکمل ہوا اور حالت مستحکم رہی ہے ۔پمز کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کو علاج کے بعد فالو اپ ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تصدیق کی اور کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ خاندانوں والوں کے حوالے کر دی گئی۔ادھر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی میڈیکل رپورٹ انسداد دہشتگردی عدالت میں پیش کر دی گئی۔ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالا جیل جماعت علی شاہ اے ٹی سی میں پیش ہوئے اور بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی۔عدالت میں پیش رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جیل رولز کے مطابق میڈیکل کی تمام سہولت دی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 17 فروری تک توسیع کردی۔ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف 9 مئی اور دیگر پانچ مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔