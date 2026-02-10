صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جناح،میاں منشی،شاہدرہ ،گجرات ہسپتالوں کے ایم ایس تبدیل

  • پاکستان
جناح،میاں منشی،شاہدرہ ،گجرات ہسپتالوں کے ایم ایس تبدیل

پروفیسر ڈاکٹر معین الدین جناح ہسپتال کے ایم ایس ،محسن شاہ پی ایم او مقرر ڈاکٹر مامون کی میاں منشی اور ڈاکٹر خرم آفتاب کی ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ تعیناتی

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )محکمہ صحت سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن پنجاب نے صوبے بھر میں میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کے بڑے پیمانے پر تبادلوں اور تقرریوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ معین الدین جناح ہسپتال لاہور کے ایم ایس مقرر جبکہ پروفیسر محسن شاہ کو ایم ایس کے عہدے سے ہٹا کر جناح ہسپتال میں پی ایم او کی خالی نشست پر تعینات کردیا گیا ۔ ڈاکٹر عبدالرحمٰن کو بہاول وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور کا ایم ایس ، ڈاکٹر اعجاز بٹ کو ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کا ایم ایس،ڈاکٹر مامون اکبر قریشی کو میاں منشی ڈی ایچ کیو ہسپتال کا ایم ایس جبکہ ڈاکٹر رانا خرم آفتاب کو ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ کا ایم ایس مقرر کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر کامران آصف کو چلڈرن ہسپتال ملتان، ڈاکٹر سعود افضل کو عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال گجرات، ڈاکٹر فیصل وحید کو ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ، ڈاکٹر امتیاز رانا کو گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال اورڈاکٹر فخر عباس شاہ کو نشتر ٹو ملتان کا ایم ایس مقرر کر دیا گیا ۔محکمہ صحت کے مطابق ان تقرریوں کا مقصد ہسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بناناہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ اعلان کے ایک ہفتے بعد پرفارمنس

کم عمری کی شادی پر کوئی پچھتاوا نہیں:جویریہ عباسی

پاکستانی ریپر اور گلوکار طلحہٰ انجم نے منگنی کر لی

وکلا کو غنڈہ کہنے پر مشی خان کیخلاف مقدمہ کی درخواست

ہانیہ عامر کے کمنٹ نے شادی کی افواہوں کو تیز کردیا

مالی تنازع کیس ،راجپال یادیو تہاڑ جیل میں منتقل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak