صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاٹی گیٹ کیس:مدعیوں نے ملزموں سے صلح کر لی

  • پاکستان
بھاٹی گیٹ کیس:مدعیوں نے ملزموں سے صلح کر لی

جوڈیشل مجسٹریٹ نے پانچوں ملزموں کی ضمانت پر رہا ئی کا حکم دے دیا مرحومہ کے شوہر کو 85لاکھ ، والد کو 25لاکھ روپے ملے :وزیراعلیٰ پنجاب

لاہور(کورٹ رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک)بھاٹی گیٹ کے قریب مین ہول میں گر کر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کے واقعہ کے گیارہ دن بعدمقدمہ کے مدعیوں نے ملزموں سے صلح کرلی، عدالت نے مقدمے میں گرفتار پانچ ملزموں کو صلح کی بنیاد پر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کے حوالے سے تین صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا جس میں کہا کہ مقدمے کے مدعیوں میں متوفیہ کے شوہر اور والد شامل ہیں، دونوں نے مشترکہ بیان دیا ہے کہ ملزموں نے انکے نقصان کا ازالہ کردیا ، وہ اس کیس میں مزید کارروائی نہیں چاہتے ، مدعیوں نے کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر ملزموں کو معاف کرتے ہیں، عدالت انہیں بری یا مقدمے سے ڈسچارج کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

عدالتی حکم میں کہا گیا کہ مدعیوں کی ملزمان کے خلاف نفرت ختم ہوگئی، عدالتی حکم میں مزید کہا گیا کہ پراسکیوشن نے تاحال کیس کا چالان پیش نہیں کیا لہذا گرفتار پانچ ملزموں کو 50،50 ہزار ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ،گرفتار ملزموں میں سلمان یاسین ،عثمان یاسین ،احمد نواز ،اصغر علی سمیت دیگر شامل ہیں، تھانہ بھاٹی گیٹ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کررکھا ہے ۔دوسری طرف وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیس کی پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے ایکس پر جاری بیان(ٹویٹ)میں کہا ہے کہ بھاٹی گیٹ کیس میں شکایت کنندگان نے ملزمان سے صلح کر لی ، مرحومہ کے شوہر غلام مرتضیٰ کو 85 لاکھ اور والد ساجد کو 25 لاکھ روپے ملے ،کیس کی کارروائی مؤثرطور پر ختم ہوگئی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،172ارب خسارہ

ویزا اور ایچ بی ایل نے شی از نیکسٹ کی فاتحین کا اعلا ن کر دیا

چاندی346،سونا5300روپے مہنگا،ڈالر1پیسے سستا

پاکستانی آئی ٹی کمپنی کی امریکی فرم خریدنے کی تیاری

صنعتی علاقوں میں پانی بحران،کروڑوں ڈالرز کے آرڈرز خطرے میں

ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ون لنک کے درمیان اشتراک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak