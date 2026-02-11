پاک فضائیہ نے ’گولڈن ایگل‘ مشق کامیابی سے مکمل کرلی
مصنوعی ذہانت پر مبنی آپریشنز کے تحت فضائیہ کی عملی استعداد کو نکھاراگیا سوئنگ رول لڑاکا طیارے ،کِلر ڈرونز اور لوئٹرنگ میونیشنز کا بھرپوراستعمال
راولپنڈی(دنیا نیوز)پاک فضائیہ نے سدرن ایئر کمانڈ کے دائرہ اختیار میں ‘گولڈن ایگل’ مشق کامیابی کے ساتھ مکمل کرلی ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق مشق کا مقصد مصنوعی ذہانت پر مبنی نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے تحت پاک فضائیہ کی عملی استعداد کو مزید نکھارنا،جدید، مؤثر اور مقامی سطح پر تیار کردہ سمارٹ ٹیکنالوجیز کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا۔مشق کو ٹو فورس کنسٹرکٹ کے تحت منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیا گیا جس میں دوست افواج نے مضبوط انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جنگی ماحول کی تشکیل کی۔حربی مرحلے میں فرسٹ شوٹ، فرسٹ کلِ صلاحیت رکھنے والے سوئنگ رول لڑاکا طیارے استعمال ہوئے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے بی وی آر ایئر ٹو ایئر میزائلز، توسیع شدہ رینج کے سٹینڈ آف ایئر ٹو گراؤنڈ ہتھیار اور انتہائی درست نشانہ سازی کی صلاحیتوں سے لیس تھے ۔
ان کارروائیوں میں ایئر ٹو ایئر ریفیولرز اور ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول پلیٹ فارمز نے بھرپور معاونت فراہم کی۔مشق کی اہم خصوصیت مینڈ-ان مینڈ ٹیمِنگ رہی جس میں دور تک مار کرنے والے کِلر ڈرونز اور لوئٹرنگ میونیشنز کو شدید مقابلے ، گنجان اور متاثرہ جنگی ماحول میں کامیابی سے بروئے کار لایا گیا، اس سے جدید جنگی حالات میں پاک فضائیہ کی تیز رفتار اور پیچیدہ آپریشنز انجام دینے کی صلاحیت کی تصدیق ہوئی۔مشق کو نیکسٹ جنریشن آل ڈومین کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر، ایئر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد سے متحد کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت مکمل کیا گیا جس میں مکمل سپیکٹرم پر مشتمل جدید فضائی جنگی ماحول میں مسابقتی کارروائیاں کی گئیں۔ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مشق گولڈن ایگل کی کامیاب تکمیل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پاک فضائیہ ہمہ وقت اعلیٰ درجے کی جنگی تیاری برقرار رکھنے ، مقامی جدت طرازی سے فائدہ اٹھانے اور موجودہ و مستقبل کے سکیورٹی چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے ۔