صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقتدار مستقل نہیں ،آج تمہاری کل ہماری باری ،ہر ظلم کا حساب لیں گے:سہیل آفریدی

  • پاکستان
اقتدار مستقل نہیں ،آج تمہاری کل ہماری باری ،ہر ظلم کا حساب لیں گے:سہیل آفریدی

ہم غیرت مند اور بہادر ہیں بے وقوف نہیں ،78سال ب سے بندوق پڑھایاگیا،ہم جوانوں کو ق سے قلم سکھائیں گے خیبر پختونخوا کے مفاد کیخلاف ہر پالیسی کی مخالفت کرینگے ،عوام کے حقوق کیلئے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا:خطاب

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اقتدار مستقل نہیں ہوتا، آج تمہاری کل ہماری باری ہوگی ہر ظلم کا حساب لیں گے ۔ گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جمرود میں شعبہ اپلائیڈ سائنسز کی جانب سے اپ گریڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہاکہ ہم غیرت مند بھی ہیں اور بہادر بھی لیکن بے وقوف نہیں ہیں، 78 سال میں ہمیں ب سے بندوق پڑھایا گیا، اب ہم اپنے جوانوں کو ق سے قلم سکھائیں گے ،خیبر پختونخوا کے مفاد کیخلاف ہر پالیسی کی مخالفت کرینگے ،عوام کے حقوق کیلئے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔سہیل آفریدی کا کہناتھا۔

کہ عمران خان کے وژن کے مطابق انسانوں پر انویسٹمنٹ کی جائے گی، فیصلے اسلام آباد یا پنڈی سے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد میں ہوں گے ، صوبائی حکومت عمران خان کے وژن اور پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق فیصلے کر رہی ہے ،نیشنل میڈیا سچ نہیں دکھا سکتا تو کم از کم جھوٹ بھی نہ دکھائے ۔انہوں نے کہاکہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے ہرجتن کرلیا ،جب تمام راستے بند ہوں تو پرامن احتجاج ہی واحد آپشن رہ جاتا ہے ،احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا۔اس موقع پر انہوں نے ضم اضلاع کے تمام کالجز کیلئے مفت ٹرانسپورٹ سروس کا اعلان کیا۔ان کا کہناتھاکہ فرسودہ تعلیمی نظام سے بے روزگاروں کی فوج پیدا ہورہی ہے ، جمرود میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس، ڈیٹا سائنس، روبوٹکس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرامز کا آغاز کر رہے ہیں ، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر عالمی ترقی کا مقابلہ ممکن نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈکپ : جنوبی افریقہ نے دوسرے سپر اوور میں افغانستان کو ہرادیا

عثمان طارق کے ایکشن پر تنقید، ایشون بھارتی کرکٹر پر برہم

دو ، تین مرتبہ مین آف دی میچ بننا ٹارگٹ ہے :فرحان

مچل مارش انجرڈ ،سمتھ کو بیک اپ کے طور پر سری لنکا بلالیا گیا

فیفا ورلڈ کپ ،فاتح ٹیم کو 5کروڑ ڈالر ملیں گے

پاکستان سپورٹس بورڈ کی سالانہ رپورٹ جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak