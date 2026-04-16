نئے اے آئی سسٹم نے برسوں پرانا مسئلہ حل کردیا
آئیووا (نیٹ نیوز)ایک نئی تحقیق کے مطابق چینی مصنوعی ذہانت کے سسٹم نے امریکی ریاضی دان کی جانب سے دہائی قبل پیش کیے گئے مسئلے کو حل کر لیا ہے ۔
الجبرا کا یہ سوال 2014 میں یونیورسٹی آف آئیووا کے پروفیسر ڈین اینڈرسن (جن کا انتقال 2022 میں ہوگیا تھا) پہلی بار پیش کیا تھا۔ پیکنگ یونیورسٹی کی ٹیم نے ایک اے آئی سسٹم بنایا جس نے دہائیوں کے ریاضی کے لٹریچر کا جائزہ لیا تاکہ اینڈرسن کی گتھی کو سلجھایا اور انسانی مداخلت کے بغیر اپنے نتائج کی تصدیق کی جا سکے ۔سائنس دانوں کے مطابق یہ اے آئی سسٹم ریاضی کے مسائل کسی بھی انسان سے زیادہ تیزی کے ساتھ حل کر سکتا ہے جس میں ایسے کام آزادنہ طور پر کرنا شامل ہے جن کے لیے عمومال مختلف شعبوں کے ماہرین کا اشتراک درکار ہوتا ہے ۔