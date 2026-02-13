صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا فیصلہ طبی ماہرین کی سفارش سے مشروط : ذمہ دار ذرائع

  • پاکستان
سپیشلائزڈ ڈاکٹر ز آئندہ معائنے کے بعد سفارشات تیار کرینگے ، حتمی رپورٹ کے بعد صحت ، آنکھ سے متعلق رائے قائم ہوگی علاج اور سہیل آفریدی کی اہم اجلاسوں میں شرکت کو ڈیل سے جوڑنا غلط تاثر،عدالتی سزاؤں پر مکمل عملدرآمد کرایا جائے گا

اسلام آباد (عدیل وڑائچ)ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا فیصلہ طبی ماہرین کی سفارش سے مشروط ہے، اگر متعلقہ ڈاکٹرز نے سفارش کی تو بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سفارشات سپیشلائزڈ ڈاکٹر ز آئندہ معائنے کے بعد تیار کرینگے ۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کا طبی معائنہ ماہر ڈاکٹرز سے 16 فروری سے قبل کروایا جائے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت اور انکی آنکھ سے متعلق رائے متعلقہ طبی ماہرین کی حتمی رپورٹ کے بعد ہی قائم کی جاسکتی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور پشاور میں ہونے والے اجلاسوں میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی شرکت کو ڈیل یا ڈھیل سے جوڑنا ایک غلط تاثر ہے ، بانی پی ٹی آئی کے کیسز کا معاملہ قانون کے مطابق عدالتی فیصلوں سے جڑا ہے ، انکی صحت کے معاملات کو کسی بیک ڈور ڈیل سے جوڑنا درست نہیں۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ سلمان صفدر کا جیل جانا اور اعلیٰ عدلیہ کو تفصیلات بتانا قانون کی حکمرانی کا مظہر ہے۔

بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ بنانا اور انکی رپورٹ کو پبلک کرنا ظاہر کرتا ہے کہ ایسے معاملات مکمل شفافیت سے طے پا رہے ہیں۔ذرائع نے کہا کہ ملکی سلامتی اور عوامی مفاد کیلئے سیاسی قوتوں کے رابطے ایک روٹین کا معاملہ ہے اور بانی پی ٹی آئی کے معاملے کو قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا۔ ذرائع نے کہا کہ عدالتی سزاؤں پر مکمل عملدرآمد کرایا جائے گا کیسز کو قانون کے مطابق عدالتوں کے فیصلے کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔

