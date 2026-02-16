سندھیوں،مہاجروں کو لڑانے والے حکومت کررہے:حافظ نعیم
حکمرانوں نے نئی نسل نظر انداز کی، جان بوجھ کر نوجوانوں کو تعلیم سے محروم رکھا، نوجوان حق کیلئے جدوجہد کریں، امیر جماعت اسلامی جماعت اسلامی، الخدمت نوجوانوں کو کاروبار کیلئے قرض دیگی، نشے کا عادی نہیں ہونے دینگے ، حیدرآباد میں بنوقابل تقریب سے خطاب
حیدر آباد(نمائندہ دنیا، خبر ایجنسی)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ مہاجر اور سندھی قوم پرستی کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانے والی مافیا 40برس سے ملکر سندھ پر حکومت کررہی ہے ، ملک پر مسلط حکمرانوں نے جان بوجھ کر نوجوانوں کو تعلیم سے محروم رکھا، ہم نوجوانوں کو نشے کا شکار نہیں ہونے دیں گے ، جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن لاکھوں نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر کے زیور سے آراستہ کرے گی۔ امیرجماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ عوام کو با اختیار ، دہشت گردی ختم اور شہروں میں بلدیاتی نظام کو مضبوط اور فنڈز فراہم کیے جائیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے حیدرآباد میں بنو قابل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیراہتمام اس تقریب میں مفت آئی ٹی کورسز میں داخلہ کے خواہش مند ہزاروں بچوں بچیوں نے امتحان دیا ۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ ملک میں 5 سے 15 برس کے تین کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ حکمران نے جنریشن زی کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔
ملک میں 30 سال کی عمر تک کی آبادی کا تناسب پینسٹھ فیصد کے قریب ہے ، اگر حکومت مواقع فراہم کرے تو یہ سب نوجوان آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرکے برآمدات میں اربوں ڈالر کا اضافہ کرسکتے ہیں ، آئی ٹی برآمدات اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہے ۔ نوجوان نسل الخدمت کے مفت آئی ٹی کورسز سے فائدہ اٹھائے ۔امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حیدرآباد میں ووکیشنل ٹریننگ اور آئی ٹی کورسز کے لیے بہترین کیمپس قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی اور دیگر جامعات کو اپ گریڈ (Up grade) کیا جائے ۔ سندھ حکومت 21 لاکھ آبادی کے شہر حیدر آباد میں یونیورسٹی بنائے ، خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی قائم کی جائے ۔حافظ نعیم الرحمن نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زی-کنیکٹ (Z-Connect) پروگرام کی تحسین کی اور کہا کہ اس پروگرام کی رجسٹریشن 13 لاکھ تک پہنچ چکی ہے ، مطلوبہ ہدف 20 لاکھ ہے ۔ اس پروگرام کے تحت بچوں اور بچیوں کو مفت آئی ٹی کی تربیت، ہنر سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے ، نوجوانوں کی اخلاقی تربیت اور کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ بھی زی-کنیکٹ کا حصہ ہے ۔