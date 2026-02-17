صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے ، پولیس اکیڈمی ملازمین کو خصوصی الاؤنس دینے کی سفارش

  • پاکستان
موٹروے ، پولیس اکیڈمی ملازمین کو خصوصی الاؤنس دینے کی سفارش

الائونس بنیادی تنخواہ کا 50فیصد ہوگا، خزانہ پرسالانہ 2ارب 6کروڑکا اضافی بوجھ پڑیگا کمیٹی نے وزارت اطلاعات کا کمیونیکیشن الاؤنس معاشی حالات کے باعث مسترد کر دیا

 اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں وفاقی ملازمین کے خصوصی الاؤنسز کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے اپنی سفارشات وزارت خزانہ کو ارسال کر دی ہیں۔ کمیٹی نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کے گریڈ ایک سے بائیس تک کے ملازمین کے لیے بنیادی تنخواہ کے 50 فیصد کے برابر سپیشل الاؤنس کی سفارش کی ہے جس سے سالانہ 2 ارب 6 کروڑ 97 لاکھ 30 ہزار روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔

اس کا اطلاق یکم جنوری 2026 سے کرنے کی تجویز ہے ۔اسی طرح نیشنل پولیس اکیڈمی کے افسران کو بھی بنیادی تنخواہ کے 50 فیصد کے مساوی الاؤنس دینے کی منظوری دی گئی ہے جس سے سالانہ 2 کروڑ 50 لاکھ روپے اضافی خرچ ہوگا۔کمیٹی نے وزارت اطلاعات و نشریات کے ملازمین کے لیے 8 کروڑ 33 لاکھ 27 ہزار روپے مالیت کے کمیونیکیشن الاؤنس کی تجویز معاشی حالات کے پیش نظر مسترد کر دی۔منظور شدہ تجاویز کی صورت میں قومی خزانے پر مجموعی طور پر 2 ارب 17 کروڑ 80 لاکھ 57 ہزار روپے سالانہ اضافی بوجھ آئے گا۔ حتمی منظوری آئندہ وفاقی بجٹ میں دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

آبنائے ہر مز میں ایرانی پاسداران انقلاب کی جنگی مشقیں

محسن نقوی کی سری لنکن پولیس کو پاکستان میں ٹریننگ کی پیشکش

پاکستانی ادویات پر پابندی سے افغانستان میں بحران

بھارت :عالمی اے آئی سمٹ کا آغاز، شدید انتظامی مسائل

امریکا سے تجارتی معاہدہ، بھارت نے دفاعی پوزیشن اختیار کر لی

والد کی خراب ہوتی صحت پر گہری تشویش :قاسم ،سلیمان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak