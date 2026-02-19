صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرح گوگی ، شوہر احسن ، سسر اقبال گجر کیخلاف فراڈ کا مقدمہ درج

  • پاکستان
فرح گوگی ، شوہر احسن ، سسر اقبال گجر کیخلاف فراڈ کا مقدمہ درج

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر ، مانیٹرنگ ڈیسک )بانی پی ٹی آ ئی بشری ٰ بی بی کی دوست فرحت شہزادی عرف فرح گوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے خلاف تھانہ صدر میں فراڈ اور دھوکا دہی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق ایف آئی آر میں مسلم لیگ (ن)کے سابق صوبائی وزیر چودھری اقبال گجر کو بھی نامزد کیا گیا ہے ، اقبال گجر فرح گوگی کے سسر اور احسن جمیل کے والد ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر میں اقبال گجرکے بیٹے ، بھائی اور بھتیجے بھی نامزد ہیں جبکہ سوسائٹی کے منیجر اور ملازمین بھی نامزد ہیں۔سوسائٹی 2005 میں بنائی گئی، جی ڈی اے سے پی ٹی آئی دور حکومت میں منظوری لی گئی، ملزموں نے سوسائٹی میں پارک، سکول اور قبرستان کیلئے مختص اراضی کو فروخت کر دیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

میڈیکل طالبہ کی خودکشی،ساتھی طالبات کے بیان قلمبند

گلشن راوی :گندے نالے سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد

5 سالہ بیٹے کو مخالفین کو پھنسانے کیلئے باپ نے قتل کیا

ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں کی نقدی واشیاچھین لیں

پولیس مقابلوں میں ساتھیوں کی فائرنگ سے 3ملزم ہلاک

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak