لڑائی جھگڑا و احتجاج کیس ایمان اور ہادی کی ضمانت منظور

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے تھانہ سیکرٹریٹ میں درج پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور احتجاج کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی کی ضمانت منظور کرلی۔

وکیل صفائی ریاست علی آزاد نے دلائل دیتے ہوئے کہا بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا اور اچانک سامنے آگیا،میں خود اس مقدمہ میں ملزم ہوں مگر ہمیں پتا ہی نہیں تھا یہ ایف آئی آر ہے ، عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 10،10 ہزار روپے مالیتی مچلکوں پر ضمانت منظورکرنے کا حکم سنادیا۔ 

