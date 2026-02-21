99 کالعدم تنظیموں ،غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری
لاہور (این این آئی)محکمہ داخلہ پنجاب نے 99 کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق انسدادِ دہشت گردی ایکٹ 1997ء کے تحت کالعدم تنظیموں کو کسی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم ہے۔
شہری غیر رجسٹرڈ اور کالعدم خیراتی اداروں کو زکوٰۃ ، خیرات اور عطیات ہرگز نہ دیں،شہری اپنی زکوٰ ۃ، خیرات اور عطیات تمام رجسٹرڈ اداروں کی تصدیق انکے سرٹیفکیٹ پر موجود کیو آر کوڈ سے کی جاسکتی ہے ۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جاری کردہ کالعدم تنظیموں کی فہرست میں لشکر جھنگوی، سپاہ محمد پاکستان، جیش محمد، لشکر طیبہ، سپاہ صحابہ پاکستان، تحریک جعفریہ پاکستان، تحریک نفاذ شریعت محمدی ، تحریک اسلامی ، لشکر جھنگوی العالمی،الرحمت ٹرسٹ بہاولپور، الفرقان ٹرسٹ کراچی، جماعت الفرقان، ملت اسلامیہ پاکستان، خدام الاسلام، اسلامی تحریک پاکستان، جمعیت الانصار، حزب التحریر، خیر الناس انٹرنیشنل ٹرسٹ، بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان ریپبلکن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، لشکر بلوچستان، بلوچستان لبریشن یونائیٹڈ فرنٹ، بلوچستان مسلح دفاع تنظیم، بلوچستان واجہ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن پارٹی آزاد، بلوچستان یونائیٹڈ آرمی،عبداللہ اعظم بریگیڈ، ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، اسلامک جہاد یونین ، 313 بریگیڈ،بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد، یونائیٹڈ بلوچ آرمی، بلوچستان نیشنل لبریشن آرمی،بلوچستان بنیاد پرست آرمی، ، زینبیون بریگیڈ، مجید بریگیڈ، اسلام مجاہدین، جیش اسلام، اسلامک سٹوڈنٹس موومنٹ آف پاکستان ، القاعدہ، لشکر اسلامی، انصار السلام، حاجی نامدار گروپ، تحریک طالبان پاکستان ، تحریک طالبان باجوڑ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر(حاجی نامدار گروپ)، تحریک طالبان سوات، تحریک طالبان مہمند، طارق گیدڑ گروپ، حافظ گل بہادر گروپ،شیعہ طلبہ ایکشن کمیٹی گلگت، مرکز سبیل آرگنائزیشن گلگت، تنظیم نوجوانانِ اہل سنت گلگت،انجمن امامیہ گلگت بلتستان، مسلم سٹوڈنٹس آرگنائزیشن گلگت، تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت خانہ حکمت گلگت بلتستان ، پیپلز امن کمیٹی لیاری، اہلِ سنت والجماعت، الحرمین فاؤنڈیشن، رابطہ ٹرسٹ، تحریک نفاذ امن، تحفظ حدود اللہ،جئے سندھ متحد محاذ، داعش، جماعت الاحرار، انصار الحسین، تحریک آزادی جموں و کشمیر، جنداللہ، الرحمت ویلفیئر ٹرسٹ آرگنائزیشن، بلاورستان نیشنل فرنٹ، الانفال ٹرسٹ لاہور، ادارہ خدمت خلق لاہور ، جماعت الدعوۃ، الدعو ۃ الارشاد پاکستان لاہور، الحمد ٹرسٹ لاہور/فیصل آباد، موسک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ لاہور، المدینہ فاؤنڈیشن لاہور، معاذ بن جبل ایجوکیشنل ٹرسٹ لاہور، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، الفضل فاؤنڈیشن/ٹرسٹ لاہور، الایثار فاؤنڈیشن لاہور، پاک ترک انٹرنیشنل CAG ایجوکیشن فانڈیشن، حزب الاحرار، جئے سندھ قومی محاذ، سندھو دیش ریولیوشنری آرمی، سندھو دیش لبریشن آرمی، خاتم الانبیا، غازی فورس، پشتون تحفظ موومنٹ، تحریک لبیک پاکستان، غلامانِ صحابہ، معمار ٹرسٹ، سچل سرمست ویلفیئر ٹرسٹ کراچی، الجزا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کراچی، الاختر ٹرسٹ اور الراشد ٹرسٹ شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ کالعدم تنظیموں کی فہرست محکمہ داخلہ پنجاب اور نیکٹا کی ویب سائٹ پر دیدی گئی ہے ۔