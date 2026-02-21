صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 25ارب روپے کے سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 25ارب روپے کے سودے

زیادہ کاروبار سی او ٹی ایس، گولڈ ،این ایس ڈی کیواورکروڈ آئل میں ہوا

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس )میں میٹلز، انرجی، سی او ٹی ایس، انڈائسز اور زرعی اجناس میں مجموعی کاروباری حجم 30,466 لاٹس رہا جبکہ کل مالیت 25.908 ارب روپے ریکارڈ کی گئی۔سب سے زیادہ کاروبار سی او ٹی ایس (12.382 ارب )میں ہوا، اس کے بعد گولڈ (6.188 ارب  )، این ایس ڈی کیو 100 (2.719 ارب  )، کروڈ آئل (2.008 ارب )، جاپان ایکوٹی 225 (1.136 ارب روپے )، پلاٹینم (402.083 ملین روپے )، برینٹ (216.784 ملین روپے )، کاٹن (186.888 ملین )، ایس اینڈ پی 500 (180.818 ملین  )، گندم (124.985 ملین )، نیچرل گیس (122.171 ملین )، سویابین (64.001 ملین روپے )، ایلومینم (50.570 ملین )، پلیڈیم (47.555 ملین )، ڈی جے (41.596 ملین روپے ) اور کاپر (36.970 ملین روپے ) شامل رہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ :ایک ہزار سالہ شاہی خاندان کا زوال شروع ؟

فیفا فلسطین میں فٹبال سٹرکچر کی بحالی پر 75ملین ڈالرخرچ کرے گا،بورڈ آف پیس سے معاہدہ طے

فلوریڈااسمبلی میں پام بیچ ایئرپورٹ کانام ’’ٹرمپ‘‘رکھنے کا بل منظور

مسجد اقصیٰ میں رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی نماز،ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت

ترکیہ اور سعودیہ: شمسی توانائی کے معاہدے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak