صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان غزہ کی بحالی کیلئے معاہدہ

  • کھیلوں کی دنیا
فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان غزہ کی بحالی کیلئے معاہدہ

غزہ (سپورٹس ڈیسک)فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان غزہ کی بحالی کے لیے سٹریٹیجک معاہدہ طے پاگیا۔

فیفا کے مطابق غزہ میں فٹبال کے ذریعے تعمیرِ نو اور معاشی بحالی کا جامع پروگرام شروع کیا جائے گا۔فیفا نے بتایا کہ 50 منی فٹبال پچز، 5 فل سائز پچز، فیفا اکیڈمی اور 20 ہزار نشستوں کا سٹیڈیم بنانے کا منصوبہ ہے ، اس معاہدے پر فیفا صدر جیانی انفنٹینو سمیت اعلیٰ حکام نے دستخط کیے ہیں۔فیفا کے مطابق پروگرام کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ :ایک ہزار سالہ شاہی خاندان کا زوال شروع ؟

فیفا فلسطین میں فٹبال سٹرکچر کی بحالی پر 75ملین ڈالرخرچ کرے گا،بورڈ آف پیس سے معاہدہ طے

فلوریڈااسمبلی میں پام بیچ ایئرپورٹ کانام ’’ٹرمپ‘‘رکھنے کا بل منظور

مسجد اقصیٰ میں رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی نماز،ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت

ترکیہ اور سعودیہ: شمسی توانائی کے معاہدے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak