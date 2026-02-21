صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی سی ایل کا رمضان المبارک میں خصوصی ڈسکاؤنٹس کا اعلان

  • کاروبار کی دنیا
ٹی سی ایل کا رمضان المبارک میں خصوصی ڈسکاؤنٹس کا اعلان

لاہور(بزنس ڈیسک)پاکستان کے معروف کنزیومر الیکٹرانکس برانڈ،ٹی سی ایل کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر خصوصی ڈسکاؤنٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔۔

 جس کے تحت صارفین ٹی سی ایل کی جدید مصنوعات پر 12 فیصد تک رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔اس محدود مدت کی رمضان پیشکش کے تحت صارفین ٹی سی ایل کے جدید ٹی ویز،ایئر کنڈیشنرز اور دیگراسمارٹ ہوم اپلائنسزپر پرکشش ڈسکاؤنٹس سے مستفید ہو سکتے ہیں، جس سے جدید اور معیاری ٹیکنالوجی اس بابرکت مہینے میں مزید قابلِ رسائی بن گئی ہے۔ یہ خصوصی رمضان ڈسکاؤنٹس ٹی سی ایل کے نمایاں آن لائن ریٹیل پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں جن میں دراز اور ٹی سی ایل کی آفیشل ویب سائٹ شامل ہیں، جبکہ الفا مال پر ٹی سی ایل کے فلیگ شپ اسٹور کے ذریعے خریداری کرنے وا لے صارفین ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آسان ماہانہ اقساط کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ڈائریکٹر مارکیٹنگ ٹی سی ایل مشرق وسطی و افریقہ ماجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ اس خصوصی رمضان آفر کے ذریعے ٹی سی ایل کا مقصد پاکستان بھر کے صارفین کے لیے جدید اور قابلِ اعتماد ٹیکنالوجی کو مزید قابلِ رسائی بنانا ہے ، تاکہ صارفین بہترین ویلیو کے ساتھ تفریح اور روزمرہ سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کو بڑی شکست،اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار:امریکی سپریم کورٹ کا دھما کا خیز فیصلہ

ایران پر محدود حملے کا سوچ رہا ہوں،ٹرمپ،شخصیات کو نشانہ بنانے اور حکومت بدلنے کی منصوبہ بندی:امریکی حکام

شہباز شریف ،امریکی وزیرخارجہ ملاقات ،پاک امریکا سٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق

معاشی،سماجی انصاف کو یقینی بنانا ہماری حکومت کی اولین ترجیح:مریم نواز

پاکستان کا14برس بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس،معاشی توازن کیلئے اہم :آئی ایم ایف

7سال میں مزید پونے 2کروڑ افراد غربت میں چلے گئے،معاشی عدم مساوات کی بلند ترین سطح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak