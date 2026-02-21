صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استعفیٰ منظور ہونے سے قبل واپس لینا ملازم کا اختیارقرار

  • پاکستان
استعفیٰ منظور ہونے سے قبل واپس لینا ملازم کا اختیارقرار

جبری مستعفی قرار دینے کیخلاف درخواست ،انتظامیہ کا فیصلہ کالعدم، ہائیکورٹ عدالت نے عبدالخالق پنہیارکو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں عہدے پر بحال کردیا

کراچی (سٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے افسر کو جبری مستعفی قرار دینے کے خلاف درخواست پر بورڈ آف انویسٹمنٹ انتظامیہ کا فیصلہ کالعدم قرار دیدیا۔ عدالت نے درخواست گزار عبدالخالق پنہیار کو عہدے پر بحال کردیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ استعفیٰ منظور ہونے سے قبل واپس لینا ملازم کا اختیار ہے ۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر فہد فاروق اور جہانگیر کلہوڑو کی جانب سے مؤقف اختیار کیاگیاکہ درخواست گزار نے 1995 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی ، عدالت نے درخواست گزار عبدالخالق پنہیار کو عہدے پر بحال کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak