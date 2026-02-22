صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ابھی توپارٹی شروع ہوئی ہے : گورنر سندھ

  • پاکستان
ابھی توپارٹی شروع ہوئی ہے : گورنر سندھ

کراچی(آئی این پی)گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ سندھ کے لوگوں نے ہمیں سنجیدہ لینا شروع کردیا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں افطار عشائیے میں ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور ترکیہ کے قونصل جنرل نے شرکت کی۔

تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ سیاسی فیکٹریاں لگائے بیٹھے ہیں، یہ لوگ کسی بھی معاملے کو سیاسی مسئلہ بنا دیتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم درست راستے پر چل رہے ہیں، اسی ٹریک پر چلتے رہیں گے ، سندھ کے لوگوں نے ہمیں سنجیدہ لینا شروع کر دیا ہے ۔کامران ٹیسوری نے کہا کہ سندھ کے مستقبل پر ایک کانفرنس کی تھی، اگر کچھ کرنا ہے تو کوشش کرو ،سازش نہ کرو۔انہوں نے کہا کہ کوشش کامیاب ہوتی ہے ،سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی ، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دلچسپ مواقع تلاش کرنے کیلئے بالی ووڈ کوچھوڑ کرچلی گئی:پریانکا چوپڑا

جن بھوت سے نہیں ڈرتی ،انسان سب سے بڑاشیطان:صباقمر

اشنا شاہ کا مریم نواز کو جانوروں کیساتھ ناروا سلوک روکنے سے متعلق خط

ہراسانی کیخلاف عدم برادشت کی پالیسی رکھتی ہوں :ہانیہ عامر

کئی سال کے کشیدہ تعلقات کے بعد تاپسی ،کنگنا رناوت سے دوستی کو تیار

وجے اور رشمیکا کی شادی ،سکیورٹی بیرون ملک سے منگوالی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak