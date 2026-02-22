صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر زرداری سے محسن نقوی کی ملاقات،بلاول کی زیر صدارت اجلاس،سیاسی حکمت عملی پر غور

  • پاکستان
صدر زرداری سے محسن نقوی کی ملاقات،بلاول کی زیر صدارت اجلاس،سیاسی حکمت عملی پر غور

کراچی(سٹاف رپورٹر)صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلاول ہائوس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔

ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ نے امن وامان کے حوالے سے صدر مملکت کو بھی بریفنگ دی۔ دریں اثنائچیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹوکی زیر صدارت ہفتہ کی شب بلاول ہاؤس کراچی میں مختلف امور سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے سینئر رہنما بھی موجود تھے ۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور صوبائی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگوکی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کو جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اجلاس آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا اور ایران فوجی تصادم کی طرف بڑھنے لگے

مشرق وسطیٰ پر قبضہ اسرائیل کا حق: امریکی سفیر ، بیان اشتعال انگیز : سعودی عرب ، اردن

ٹرمپ نے عالمی محصول 10سے بڑھا کر 15 فیصد کر دیا

بھارت :بد نظمی کا شکار عالمی اے آئی سمٹ اختتام پذیر

لبنان :اسرائیلی بمباری ، حزب اللہ رہنما سمیت 12 شہید

بھارت: 70ہزار کروڑ کا بریانی سکینڈل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak