صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان شروع ہوتے ہی پھل اور سبزیاں 30 فیصد تک مہنگی ہوگئیں

  • پاکستان
رمضان شروع ہوتے ہی پھل اور سبزیاں 30 فیصد تک مہنگی ہوگئیں

سٹابری 900،سیب 450، امرود 300روپے فی کلو ، کیلااور کنو 300روپے درجن فروخت ہو رہے ٹماٹر 120، گاجر 60، مٹر 80، لیموںاور سبز مرچ 150روپے کلو، پودینہ 60،پالک 50روپے گٹھی دستیاب

 راولپنڈی (احمد بھٹی) رمضان المبارک کے دوران راولپنڈی میں سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے ، رمضان میں اشیا خوردونوش کے نرخوں میں 30فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ہفتہ کے روز عام مارکیٹوں میں ٹماٹر 100 روپے سے بڑھ کر 120 روپے ،گاجر 40روپے سے بڑھ کر 60 روپے ، مٹر 60روپے سے بڑھ کر 80روپے ،لیموں 100روپے سے بڑھ کر 150روپے ، ادرک 300 روپے سے بڑھ کر 450 روپے ،سبز مرچ 100 روپے سے بڑھ کر 150 روپے فی کلو، پودینہ 10 روپے ، دھنیا 20 روپے سے بڑھ کر 60 روپے ،سلاد کے پتے 10 روپے ، پالک 30 سے 50 روپے فی گٹھی، سٹابری 100 روپے اضافے کے ساتھ 900 روپے ،سیب 250 سے بڑھ کر 450 روپے فی کلو، کنو 200 سے بڑھ کر 300 روپے ،کیلا 160 سے بڑھ کر 250 روپے فی درجن اور امرود 150 سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو فروخت کیے جارہے ،شہریوں نے کہا کہ عام مارکیٹوں کے مہنگے نرخ اور منڈی کے بڑھتے ہوئے ریٹ نے انہیں براہ راست سبزی اور فروٹ منڈی سے خریداری کرنے پر مجبور کیا، منڈی میں بھی کیلا، سیب، سٹابری اور کنو کے نرخ زیادہ ہو گئے ، سٹابری 900 روپے فی کلو، کیلا 300 روپے اور کنو 400 سے بڑھ کر 800 سے 1000 روپے فی درجن فروخت ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ رواں ہفتے شدید مندی کی لپیٹ میں رہی

چاندی 374، سونا 7ہزار 100روپے فی تولہ مزید مہنگا

غربت کو غیر معمولی بحرانوں کے تناظر میں دیکھا جائے ،مشیرخزانہ

شہر میں بڑھتے آتشزدگی واقعات پر تاجر برادری کا اظہار تشویش

مقامی کاٹن مارکیٹ میں روئی کے بھاؤ میں مجموعی طورپر استحکام

رمضان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، لاہور چیمبر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak