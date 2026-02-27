صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس بھرتی کیس کی جلد سماعت کیلئے درخواست منظور

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ کے 3رکنی لارجر بینچ کی رجسٹرار آفس کو نئی تاریخ دینے کی ہدایت کوٹہ سسٹم کے خلاف دائر درخواست پر ہائیکورٹ نے بھرتی پر حکم امتناع جاری کر رکھا

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے تین رکنی لارجر بینچ نے اسلام آباد پولیس بھرتی کیس کی جلد سماعت کیلئے متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو نئی تاریخ دینے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائیکورٹ نے بھرتیوں پر حکم امتناع جاری کر رکھا ہے ، اسلام آباد پولیس میں بی پی ایس 15 تک کوٹہ سسٹم کے خلاف درخواست دائر کی گئی اور موقف اختیار کیا گیا کہ تمام نشستیں اسلام آباد ڈومیسائل ہولڈرز کو دی جائیں۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل تین رکنی بینچ میں متفرق درخواست پر سماعت کے دوران ایڈووکیٹ جنرل اسلام آبادایاز شوکت، اسلام آباد پولیس کے ڈائریکٹر لاء طاہر کاظم اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے ۔ 

