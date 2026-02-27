صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویڈیو لنک بیان ، دلائل طلب

  • پاکستان
ویڈیو لنک بیان ، دلائل طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر، اے پی پی )لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد قریشی نے وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمہ میں بذریعہ ویڈیو لنک بیان قلمبند کرنے کی اجازت نہ دینے کے حکم کے خلاف دائر اپیل پر 5 مارچ کووکلا سے حتمی دلائل طلب کرلئے۔

عدالت کے روبرو عظمیٰ بخاری کے وکیل علی بخاری نے دلائل میں کہا کہ سکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں پیشی ممکن نہیں ،درخواست گزار نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دینے کی درخواست دی،ٹرائل کورٹ نے قانونی جواز کے بغیر استدعا مسترد کردی،عدالت حکم کالعدم قرار دے ،عدالت نے وکلا کو حتمی دلائل کیلئے طلب کرتے ہوئے سماعت5 مارچ تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak