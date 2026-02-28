صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دشمن ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کرسکتا

  • پاکستان
دشمن ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کرسکتا

لاہور(آئی این پی )چیئرمین پاکستان علما کونسل علامہ طاہراشرفی نے کہا ہے کہ دشمن ہماری فوج کا میدان میں مقابلہ نہیں کرسکتا اس لئے ملک میں دہشت گردی کروارہا ہے ۔

 برادراسلامی ممالک نے افغان قیادت کو کہا آپ دشمن کے آلہ کارنہ بنیں۔ایک انٹرویو میں طاہر اشرفی نے کہا کہ طالبان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی لیکن اب پاکستان کرے گا، پاکستان فیصلہ کرچکا کہ ملک میں مزید خون اب نہیں بہنے دے گا۔قبل ازیں انہوں نے خطبات جمعہ یوم عزم استحکام پاکستان کے عنوان پر دینے کی اپیل کی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak