صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اچھا کام کر رہا ہے:ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
پاکستان اچھا کام کر رہا ہے:ٹرمپ

مداخلت نہیں کروں گا،پاکستان کے وزیراعظم عظیم ،جنرل عظیم:امریکی صدر

واشنگٹن (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاہے کہ پاکستان اچھا کام کر رہا ہے ،پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری لڑائی میں  امریکا مداخلت کر سکتا ہے لیکن میری پاکستان سے اچھی دوستی ہے ۔وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان نے افغانستان کے خلاف جنگ شروع کی ہے ، کیا انہوں نے آپ سے مداخلت کرنے کی درخواست کی ہے ؟،اس پر ٹرمپ کا جواب تھا کہ میں مداخلت کرتالیکن آپ کو تو معلوم ہوگا کہ میری پاکستان سے اچھی دوستی ہے ، ان کا وزیر اعظم عظیم ہے ، وہاں عظیم جنرل ہے ، عظیم رہنما ہے ،وہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کی میں واقعی بہت عزت کرتا ہوں۔پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کررہا ہے ، مداخلت نہیں کروں گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعددوارداتیں،شہری لاکھوں روپے ،گاڑیوں سے محروم

گوجرانوالہ:منشیات فروشی میں ملوث6 پولیس افسر واہلکارگرفتار

قصور:نومولود بچی سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد

سگیاں:کرنٹ لگنے سے 30سالہ مزدور جاں بحق

کالج سے آتی جاتی لڑکیوں کو ہراساں کرنیوالے 2اوباش گرفتار

گرین ٹاؤن:سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے خاتون جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak