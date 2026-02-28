صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دشمن کی پراکسیز کو خفت اٹھانا پڑی

  • پاکستان
دشمن کی پراکسیز کو خفت اٹھانا پڑی

حیدر آباد،میرپور خاص (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ) سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نے کہا ہے کہ 27 فروری ہمارا یادگار دن ہے۔

 اسی دن 27 فروری 2019 کو افواج پاکستان نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا اور اسی دن 27 فروری 2026 کو دشمن بھارت کے پراکسیز کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔حیدر آباد پریس کلب میں یونین آف جرنلسٹس کی جانب سے صحافیوں میں صحت کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو ایک اور جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ، مگر دشمن کو تاریخی اور سفارتی سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ، بھارت براہ راست مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اسی لیے پراکسیز کے ذریعے کارروائیاں کرا رہا ہے ،اس بار بھی دشمن اور اس کی پراکسیز کو خفت اٹھانا پڑی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سارہ عمیر کو کرینہ کپور سے مشابہت پر حسد اور تنقید کا سامنا

بالی ووڈ نے مجھے دیوار سے لگا دیا تھا:پریانکا چوپڑا

صنم سعید کا طلاق کے داغ اور خواتین کی جدوجہد پر جذباتی نوٹ

اِن سے شادی میرا غلط فیصلہ تھا فریال کا جمال شاہ کے سامنے اعتراف

بالی ووڈ فلموں میں اردو کا ستیاناس ہوگیا :نصیر الدین شاہ

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی تاریخ سامنے آ گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak