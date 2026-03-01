صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی کارروائیوں کی تحقیقات کرائی جائیں:وقاص مان

  • پاکستان
سی سی ڈی کارروائیوں کی تحقیقات کرائی جائیں:وقاص مان

ایچ آر سی پی رپورٹ کے مطابق 670 مقابلوں میں 924ملزم ہلاک ہوئے عدلیہ کے اختیار میں مداخلت کی جا رہی:اپوزیشن رکن پنجاب اسمبلی کا سپیکر کو خط

لاہور(سیاسی نمائندہ)اپوزیشن کے رکن پنجاب اسمبلی وقاص محمود مان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ کر صوبے میں سی سی ڈی کی کارروائیوں پر سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ ایچ آر سی پی کی حالیہ رپورٹ کے مطابق سی سی ڈی عدلیہ کے اختیار میں مداخلت کر رہی ہے جو جمہوری نظام اور ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران 670 پولیس مقابلوں میں 924 ملزم ہلاک ہوئے جو تشویشناک اعداد و شمار ہیں، انہوں نے نشاندہی کی کہ حراستی اموات کی تحقیقات کا اختیار فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی کو دیا گیا ہے مگر مبینہ طور پر شفاف تحقیقات نہیں کرائی گئیں جبکہ مجسٹریٹ کے ذریعے انکوائری لازمی ہے جو تمام واقعات میں نہیں کرائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی کی کارروائیاں اقوام متحدہ کے بنیادی انسانی حقوق کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتیں ، گزشتہ اجلاس میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو سنی سنائی قرار دے کر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ۔ وقاص محمود مان نے مطالبہ کیا کہ تمام واقعات کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کر کے ایوان کو آگاہ کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak