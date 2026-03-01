صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی پی اوراولپنڈی میں غیرقانونی پارسل بکنگ،تحقیقات شروع

  • پاکستان
جی پی اوراولپنڈی میں غیرقانونی پارسل بکنگ،تحقیقات شروع

کمیٹی کی سفارشات پر نجی کمپنی و صارف کی ڈاک ڈیلیوری سروس روک دی گئی

 اسلام (ایس ایم زمان)پاکستان پوسٹ نے راولپنڈی جنرل پوسٹ آفس میں مبینہ طور پر غیر قانونی نان کسٹم پیڈ پارسلز کی بکنگ کے معاملے پر باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب کسٹم حکام نے مذکورہ پارسلز کو پکڑ ا،ذرائع کے مطابق کسٹم حکام کی جانب سے پارسلز ضبط کئے جانے کے بعد ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ سمیع اللہ خان نے معاملے کی چھان بین کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں غفلت کے مرتکب متعلقہ اہلکار کے خلاف E&D رولز 2020 کے تحت انضباطی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر اور سپروائزری سٹاف کو سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی غیر قانونی سامان کی بکنگ نہ ہو سکے ۔مزید برآں انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر متعلقہ نجی کمپنی اور صارف کی ڈاک ڈیلیوری سروس فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے ۔ ساتھ ہی مذکورہ کمپنیوں اور صارف کے ہر قسم کے پارسل کی بکنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ غیر قانونی سامان کی ترسیل کو مؤثر طور پر روکا جا سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak