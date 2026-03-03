صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئرپورٹ خودکش حملہ کیس،ملزمان پر فرد جرم عائد

  • پاکستان
ایئرپورٹ خودکش حملہ کیس،ملزمان پر فرد جرم عائد

ملزمان جاوید ، گل نساء کا صحت جرم سے انکار،مقدمے کا سامنا کرنیکا فیصلہ

 کراچی (سٹاف رپورٹر)انسداد دہشت گردی عدالت نے ایئرپورٹ خودکش حملہ کیس میں گرفتار ملزمان جاوید اور گل نساء پر فردِ جرم عائد کر دی۔ جیل کمپلکس میں قائم انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران جیل حکام نے ملزم جاوید اور ملزمہ گل نسا ء کو  عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے فردِ جرم پڑھ کر سنائی جس پر دونوں ملزموں نے صحتِ جرم سے انکار کرتے ہوئے مقدمے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ استغاثہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ مقدمے میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر بشیر زیب، رحمان گل اور سراج عرف دانش مفرور ہیں۔ عدالت پہلے ہی کالعدم تنظیم کے کمانڈر اور دیگر مفرور ملزمان کا مقدمہ علیحدہ کر چکی ہے جبکہ ان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جاری ہے ۔ عدالت نے استغاثہ کے گواہان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر 6 اکتوبر 2024 ء کو سیکیورٹی گارڈز کی انتظار گاہ کے قریب خودکش حملے میں دو غیر ملکی ہلاک جبکہ 11 شہری زخمی ہوئے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جذباتی پن اور لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا : نوین وقار

سیفی حسن کی اپنی دوسری شادی کی افواہ پھیلانے کی خواہش

ناکامی انسان کو کامیابی کیجانب لیکر جاتی ہے : ماورا حسین

دیوراکونڈا کا سرکاری سکولوں میں سکالرشپ دینے کا اعلان

نئی نویلی دلہن بارے بیان، رابعہ انعم اور صبا فیصل آمنے سامنے

سری دیوی کے عشق میں مبتلا ہوگیا تھا، کرن جوہر کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak