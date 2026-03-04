صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کے شانہ بشانہ ہیں :فضل الرحمن ،ایرانی سفیرسے ملاقات

  • پاکستان
ایران کے شانہ بشانہ ہیں :فضل الرحمن ،ایرانی سفیرسے ملاقات

سربراہ جے یو آئی کی ایرانی سفارتخانے آمد ، تعزیتی کتاب میں تاثرات قلمبند کئے انسانی قاتل ،مجرم کی سربراہی میں قیام امن کی کوششیں امن کے نام پر دھبہ :گفتگو

اسلام آباد ( اپنے رپورٹر سے )جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ایرانی سفارتخانے میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی جس میں انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ،مولانافضل الرحمن نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلمبند کئے ،مولانا فضل الرحمن نے ایران پر امریکی صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہاکہ صیہو نیت اور یورپ گٹھ جوڑ نے پہلے فلسطین پر قبضہ کیا،اب بھی وہاں شدید تناؤ اور لمبی جنگ سے گزررہے ہیں ۔حماس کی مضبوط حمایت پر ایران کے خلاف جنگ کی دوسری قسط شروع کی گئی ، بیہودہ قسم کے الزامات لگاکر ان حملوں کا جواز پیش کررہے ہیں،ایران اس وقت صرف اپنا نہیں بلکہ فلسطین کا بھی دفاع کررہا ہے ۔عالم اسلام کو باہمی اتحاد کی ضرورت ہے ،مشکل وقت میں ایران کے شانہ بشانہ ہیں۔ امت مسلمہ باہم دست وگریباں ہونے کے بجائے صیہونیت کا مقابلہ کرے ،امریکہ انسانیت کا دشمن ،انسانی قاتل اور مجرم کی سربراہی میں قیام امن کی کوششیں امن کے نام پر دھبہ ہے ۔ ہمارے حکمرانوں کی ٹرمپ جیسے قاتل سے امن کی امید رکھنا سوالیہ نشان ہے ۔ ایرانی سفیر نے کہاکہ پاک ایران تعلقات پر مولانا فضل الر حمن کے کردار کو سراہتے ہیں،فتح عالم اسلام کی ہوگی، مولانا کی آمد ہمارے لئے اطمینان کا باعث ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا کے انٹرسیپٹرز پہلے ختم ہونگے یا ایران کے میزائل

خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ نئے سپریم لیڈر منتخب:اسرائیلی و عرب میڈیا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا:ایرانی سرکاری میڈیا

ایران پر حملوں کیلئے اڈے نہ دئیے توسپین سے تجارت ختم:امریکی صدر

علی خامنہ ای کو مشہد میں سپردِ خاک کیا جائے گا

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ایرانی شہریوں کا انخلا شروع

ترکی کا ایران کے خلاف جنگ ختم کرانے کیلئے تمام فریقوں سے رابطہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی
Dunya Bethak