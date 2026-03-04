خوشحال کاکڑ نے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)خوشحال خان کاکڑ نے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔سپیکر سردار ایاز صادق نے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نومنتخب رکن سے حلف لیا ۔
خوشحال کاکڑ کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا۔انہوں نے عام انتخابات میں این اے 251 شیرانی، ژوب،قلعہ سیف اللہ کی نشست پر پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیاتھا تاہم الیکشن کمیشن نے جمعیت علمائے اسلام کے امیدوار مولانا سید سمیع گیلانی کو کامیاب قرار دیا تھا۔