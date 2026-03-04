صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر اجازت ویلیو ایڈڈ سروس فعال نہیں کی جا سکتی:پی ٹی اے ، شکایات کا نوٹس

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ‘صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال نہیں کی جا سکتی۔

اتھارٹی نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی اے کو صارفین کی اس حوالے سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ صارفین بلا وجہ بیلنس کٹوتی پر فوراً متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر کو شکایت درج کرائیں اور ریفرنس نمبر حاصل کریں۔ اگر معاملہ حل نہ ہو تو پی ٹی اے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم  موبائل ایپ سے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔

