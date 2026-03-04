صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتا تجارتی خسارہ، برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہوچکا: گوہر اعجاز

  • پاکستان
گزشتہ برس کے مقابلے برآمدات ڈیڑھ ارب کم، درآمدات ساڑھے 3 ارب بڑھیں پائیدار، طویل المدتی معاشی استحکام اہم، شرح نمو برآمدات پر مبنی کی جائے ، سابق وزیر

کراچی(این این آئی)سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ برآمدات پر مبنی معیشت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ، بڑھتا تجارتی خسارہ معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے ، جبکہ ملکی برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے ۔انہوں نے کہا جولائی سے فروری تک تجارتی خسارے میں 5 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا، گزشتہ برس کے مقابلے میں برآمدات ایک ارب 50 کروڑ ڈالرز کم ہوچکی ہیں، اس دوران پاکستان کی درآمدات 3 ارب 50 کروڑ ڈالرز بڑھ گئی ہیں، ملکی معیشت کے لیے ایکسپورٹس انتہائی اہم ہیں۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ معاشی شرح نمو کو برآمدات پر مبنی کیا جائے ، اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے معیشت کی رفتار کو تیز کیا جائے ، ایکسپورٹس میں اضافے سے روزگار کے  مواقع ملیں گے اور قرضوں پر انحصار میں کمی ہوگی۔ موجودہ حالات میں پائیدار اور طویل المدتی معاشی استحکام اہم ہے تاہم قومی اقتصادی سلامتی کے لیے ایکسپورٹس اولین ترجیح قرار دی جائے ۔

