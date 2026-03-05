صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی اے ای اے نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ5کیلئے معاہدے کی منظوری دیدی

  • پاکستان
آئی اے ای اے نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ5کیلئے معاہدے کی منظوری دیدی

انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا متفقہ فیصلہ، یہ عالمی برادری کے پاکستان پر اعتماد کی عکاسی ہے :دفتر خارجہ پلانٹ کی پیداواری صلاحیت 1,200 میگاواٹ، ری ایکٹر 2030 تک فعال ، قومی گرڈ کو کم کاربن بجلی کا ذریعہ فراہم ہو جائیگا

 اسلام آباد (نمائندہ دنیا،اے پی پی) پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز نے متفقہ طور پر چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے یونٹ 5 (سی-5) پر حفاظتی اقدامات کے اطلاق کے لیے آئی اے ای اے اور پاکستان کے مابین طے پانے والے حفاظتی معاہدے کی منظوری دے دی،دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق یہ اہم پیش رفت عالمی برادری کے پاکستان کی جانب سے جوہری توانائی کے پرامن استعمال،عالمی عدم پھیلاؤ اور حفاظتی ذمہ داریوں کی پاسداری کے عزم پر مسلسل اعتماد کی عکاسی کرتی ہے ۔چشمہ نیو کلیئر پاور پلانٹ کے یونٹ سی-5 کی مجموعی پیداواری صلاحیت 1,200 میگاواٹ ہوگی، یہ ری ایکٹر سال 2030 تک فعال ہونے کی توقع ہے ، تکمیل کے بعد یہ یونٹ پاکستان کے قومی گرڈ کو کم کاربن بجلی کا نمایاں ذریعہ فراہم کرے گا جو توانائی کے تحفظ، ماحولیاتی اہداف اور پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول میں معاون ثابت ہوگا،اس وقت پاکستان چھ جوہری بجلی گھروں کو چلا رہا ہے جن کی مجموعی نصب شدہ صلاحیت 3,530 میگاواٹ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی سے رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی:کنول فاروق

شوبز میں آنے پروالد نے ایک سال بات نہ کی:یشما گل

ڈرامے کی شوٹنگ میں حبا کو سچ میں تھپڑ مارا تھا،صبا حمید کا انکشاف

پرتشدد مرد رومانوی دکھانے پر ہانیہ کے ڈرامے پر تنقید

گلوکار عمران ہاشمی نے نعتیہ کلام یا مصطفی ریلیز کردیا

مائیکل جیکسن پر بچوں کے استحصال کے الزامات،ہرجانے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak