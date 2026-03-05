صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ہائی ویز کا ڈیفالٹر گاڑیوں کیخلاف مشترکہ کارروائی سے انکار

  • پاکستان
محکمہ ہائی ویز کا ڈیفالٹر گاڑیوں کیخلاف مشترکہ کارروائی سے انکار

لاہور(خبر نگار)ہائی ویز ڈیپارٹمنٹ نے ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی سے انکار کر دیا ہے ، جس کے باعث ریکوری مہم متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔

یاد رہے کہ ایک سال قبل محکمہ ایکسائز اور ہائی ویز کے درمیان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے باقاعدہ ایم او یو طے پایا تھا، جس کے تحت شاہراہوں پر چیکنگ کے دوران نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جانی تھی۔ذرائع کے مطابق ہائی ویز ڈیپارٹمنٹ نے ریونیو میں ممکنہ کمی کے خدشے کے پیش نظر کارروائی روک دی۔ مؤقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ سخت چیکنگ کے باعث شاہراہوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت اور انٹری کم ہو سکتی ہے ، جس سے ریونیو متاثر ہونے کا اندیشہ ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی سے رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی:کنول فاروق

شوبز میں آنے پروالد نے ایک سال بات نہ کی:یشما گل

ڈرامے کی شوٹنگ میں حبا کو سچ میں تھپڑ مارا تھا،صبا حمید کا انکشاف

پرتشدد مرد رومانوی دکھانے پر ہانیہ کے ڈرامے پر تنقید

گلوکار عمران ہاشمی نے نعتیہ کلام یا مصطفی ریلیز کردیا

مائیکل جیکسن پر بچوں کے استحصال کے الزامات،ہرجانے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak