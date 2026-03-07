صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متنازعہ ٹویٹس:پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدرکی اپیلیں مسترد

  • پاکستان
متنازعہ ٹویٹس:پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدرکی اپیلیں مسترد

ایڈیشنل سیشن جج نے دومقدمات میں ضمانت مستردکرنے کامجسٹریٹ کافیصلہ برقراررکھا

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے متنازعہ ٹویٹ کیسز میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدر سعید کی دونوں مقدمات میں اپیلیں خارج کرتے ہوئے ضمانت مسترد کرنے کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ دوران سماعت وکلاء صفائی نے موقف اپنایا کہ حیدر سعید کیخلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں، موبائل ودیگر ڈیوائسز پراسیکیوشن کے پاس ہیں، گرفتاری کا جواز نہیں بنتا،پراسیکیوشن کیجانب سے ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کی استدعاکرتے ہوئے کہاگیاکہ ملزم نے سوشل میڈیا پر ڈیم اور شاہراہوں کو بند کرنے کی بات کی،ڈیجیٹل دہشتگردی میں ٹینک یا توپیں نہیں ایسے بیانات ہی ہوتے ہیں،عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر اپیلیں۔مسترد کرنے فیصلہ سنادیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں :شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فون لوٹ لئے

شیخوپورہ :ٹرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

چرخیوں کی بڑی کھیپ برآمد، 2ملزم گرفتار

6سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والااوباش گرفتار

لیاقت آباد:سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد،مرکزی ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak