صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی:امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات شروع

  • پاکستان
کراچی:امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات شروع

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی کے واقعے پر قائم کردہ کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔

امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 11 افراد کی ہلاکت اور 30 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کے واقعے پر ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے ،ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقارلاڑک نے تمام متعلقہ افسروں کو طلب کیا تھا۔ ڈی آئی جی  ساؤتھ اسد رضا، ڈی آئی جی ایسٹ فرخ لنجار، ایس ایس پی امجد شیخ اور ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ۔ایس ایس پی سٹی عارف عزیز اور ایس ایس پی ایسٹ زبیرنذیر شیخ بھی پیش ہوئے جبکہ ایس ایس پی امجد شیخ کی جانب سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔قونصل خانے کے باہر ہنگامہ آرائی کی ویڈیوزبھی پیش کی گئیں۔ذرائع کے مطابق کمیٹی سی سی ٹی وی اور پولیس کی موجودگی کا جائزہ لے رہی ہے ، کمیٹی کی جانب سے مزید افسروں کو بھی طلب کیا جائے گا جبکہ کمیٹی نے 7 روز کے اندر مکمل تفصیلات کی رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کرنی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار

ہائی کولیسٹرول:خاموش خطرہ،بچاؤ بروقت احتیاط میں ہے

وزن کم کرنیوالی ادویات منشیات کی لت کو کم کر سکتیں

سمندری سطح میں اضافے بارے سائنسدانوں کا اندازہ غلط نکلا

ٹائپ 2 ذیا بیطس سے بچنے کیلئے 7گھنٹے کی نیند ضروری

فینسی نامی گھوڑی کا سب سے زیادہ زندہ رہنے کا عالمی ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak