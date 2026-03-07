کراچی:امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات شروع
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی کے واقعے پر قائم کردہ کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔
امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 11 افراد کی ہلاکت اور 30 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کے واقعے پر ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے ،ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقارلاڑک نے تمام متعلقہ افسروں کو طلب کیا تھا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا، ڈی آئی جی ایسٹ فرخ لنجار، ایس ایس پی امجد شیخ اور ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ۔ایس ایس پی سٹی عارف عزیز اور ایس ایس پی ایسٹ زبیرنذیر شیخ بھی پیش ہوئے جبکہ ایس ایس پی امجد شیخ کی جانب سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔قونصل خانے کے باہر ہنگامہ آرائی کی ویڈیوزبھی پیش کی گئیں۔ذرائع کے مطابق کمیٹی سی سی ٹی وی اور پولیس کی موجودگی کا جائزہ لے رہی ہے ، کمیٹی کی جانب سے مزید افسروں کو بھی طلب کیا جائے گا جبکہ کمیٹی نے 7 روز کے اندر مکمل تفصیلات کی رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کرنی ہے ۔