صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیر زمین پانی کا معیار بہتر بنانے کیلئے منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
زیر زمین پانی کا معیار بہتر بنانے کیلئے منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

چکوال(آن لائن)حکومت پنجاب کی جانب سے زیر زمین پانی کا معیار بہتر بنانے اور آبی وسائل کے تحفظ کیلئے منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق اس منصوبے کے تحت پنجاب بھر میں قدیم تالابوں،جوہڑوں اور چھپڑوں کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائیگا تاکہ بارش کے پانی کو محفوظ بنا کر زیر زمین پانی کی سطح اور معیار کو بہتر بنایا جاسکے ،اس منصوبے کے تحت اضلاع کی سطح پر ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں موجود تمام تالابوں، جوہڑوں اور چھپڑوں کی نشاندہی کریں اور ان کی بحالی کیلئے اقدامات کریں،  اگر کسی مقام پر سرکاری تالاب،جوہڑ یا چھپڑ کی زمین پر قبضہ پایا گیا تو متعلقہ ریونیو عملہ ذمہ دار ہوگا،اس ضمن میں پٹواری،گرداور اور تحصیلدار کیخلاف کارروائی کی جاسکے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ صائمہ نور نے بھی بیوٹی انڈسٹری میں قدم رکھ دیا

شفاعت علی کی حکومت کو ‘‘ورک فرام ہوم’’ کی تجویز

’’جنگ فلم نہیں‘‘ ہماری فلم کو پروپیگنڈا میں استعمال نہ کریں: بین سٹلر

حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے : منور فاروقی

فریال گوہر سے طلاق پر آج بھی افسوس ہے : جمال شاہ

ماریہ بی کی معروف خواجہ سرا کوقانونی کارروائی کی وارننگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak