نجی طیارہ حاد ثہ، ہرجانہ ادائیگی سے متعلق فیصلے پر عملدرآمد معطل

اسلام آباد ہائیکورٹ کا فریقین کو 23 اپریل تک جواب جمع کروانے کا حکم درخواست گزار کے وکیل ہر سماعت پر پیش ہوں ورنہ حکم امتناع واپس ہو جائیگا

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے 2010 میں وفاقی دارالحکومت میں نجی ائیر لائن طیار ہ حادثے کے متاثرین کی فیملیز کو 5 ارب 41 کروڑ 78 ہزار روپے کی ہرجانہ کی ادائیگی سے متعلق فیصلے پر عملدرآمد معطل کر دیا۔جسٹس ارباب محمد طاہر نے نجی ایئر لائن کی درخواست پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے 13 دسمبر 2025 کے فیصلے پر عملدرآمد روک دیا۔

عدالت نے نوٹس جاری کر کے فریقین سے جواب طلب کر لیا اور 23 اپریل تک جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ درخواست گزار کے وکیل ہر سماعت پر پیش ہوں ورنہ حکم امتناع واپس لے لیا جائے گا۔واضح رہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے نجی ا یئر لائن کی 12 دسمبر 2022 کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی تھی، جبکہ عدالت نے حادثے کے متاثرین کی فیملیز کی اپیلیں منظور کیں اور نجی ا یئر لائن کی 8 اپیلیں خارج کر دی تھیں نجی ائیر لائن نے 13 دسمبر 2025 کے فیصلے کو اسلام آباد ہائیکورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ 

