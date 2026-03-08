صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان :پارکنسن کے علاج کیلئے سٹیم سیل تھراپی کی منظوری

  • عجائب دنیا
جاپان :پارکنسن کے علاج کیلئے سٹیم سیل تھراپی کی منظوری

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان نے پارکنسن بیماری اور ہارٹ فیل کے علاج کے لیے سٹیم سیل پر مبنی نئی تھراپیز کی منظوری دے دی ہے جو دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے ، توقع ہے کہ یہ علاج آئندہ چند ماہ میں مریضوں کے لیے دستیاب ہو گا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق جاپانی دوا ساز کمپنی سومیتومو فارما (Sumitomo Pharma) نے بتایا ہے کہ اسے پارکنسن کے علاج ‘امچیپری’ کی تیاری اور فروخت کی اجازت مل گئی ہے ۔ اس علاج میں سٹیم سیلز کو مریض کے دماغ میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ خراب ہو چکے خلیات کی جگہ نئے خلیات کام کر سکیں۔اسی طرح جاپان کی وزارتِ صحت نے دل کے مریضوں کے لیے ‘ری ہارٹ’ (ReHeart) نامی علاج کی بھی منظوری دی ہے ، اس پیش رفت سے ناصرف جاپان بلکہ دنیا بھر کے مریضوں کو فائدہ ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز،قیمتی اشیا سے محروم

کرول گھاٹی :کارکی ٹکر ، ماں کمسن بیٹی سمیت جاں بحق

سیالکوٹ :پٹرول ڈلوانے پر جھگڑا،فائرنگ سے پمپ ملازم قتل

اسلام آباد : شہریوں کو پٹرول دینے سے انکار پر7پمپس سیل

حافظ آباد :نامعلوم افراد نے رائس ملز کا مالک قتل کر دیا

ڈسکہ :نا معلو م افراد نے نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak