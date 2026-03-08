صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ چاند پر چنے اگائے جا سکتے ہیں۔تازہ ترین تحقیق میں سائنس دانوں نے چاند کی مٹی (جس کو ریگولتھ کہا جاتا ہے ) میں پہلی بار کامیابی کے ساتھ چنے اُگائے ۔سائنس دانوں نے دعویٰ کیا کہ یہ کامیابی مستقبل میں انسان کے چاند پر رہنے سے متعلق سمجھ کی جانب بڑا قدم ہے ۔

ناسا اور دیگر خلائی ادارے پُرامید ہیں کہ آئندہ برسوں میں انسان چاند پر اترے گا اور وہاں رہے گا۔ تاہم، اس خیال پر متعدد سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جس میں سے ایک غذا کی پیداوار میں مشکلات ہیں۔ جس کی بڑی وجوہات میں چاند کی سرزمین پر سخت ماحول اور ناہموار مٹی شامل ہیں۔لیکن سائنس دانوں مطابق نئی تحقیق بتاتی ہے کہ انسان کا چاند پر رہتے ہوئے فصلیں اُگا کر کھانا ممکن ہے ،چاندپرچنے اگانے کی خبرمیں شہری گہری دلچسی لے رہے ہیں اوریہ سوشل میڈیاپرخوب وائرل ہے ۔

 

